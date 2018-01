Foi para as gavetas, no TJ paulista, a investigação contra clubes que exigem que, em seus recintos, babás usem uniformes brancos. Os 25 desembargadores da corte concordaram, na quinta-feira, com o Ministério Público, que disse não ver nada irregular na medida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.