Bill Clinton abriu ontem pela manhã o encontro anual da sua ONG, Clinton Global Initiative, no Sheraton de Nova York, com um discurso de… dez minutos.

Nesse espaço de tempo, fez balanço das conquistas da organização nos últimos 12 meses e contou, para seleta plateia de pesos-pesados do mundo inteiro, já ter arrecadado US$ 6 bilhões antes mesmo da abertura do seminário de três dias. “E tenho certeza que este número será muito maior até sexta-feira”, previu o ex-presidente americano.

Inveja mata

