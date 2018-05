Enquanto o Brasil se arrasta por rodovias esburacadas, a Colômbia vai duplicar mais de 500 km da Rota do Sol, principal estrada do país. E para tanto, escolheu a Odebrecht, na condição de concessionária federal.

A obra, orçada em US$ 1 bilhão, está sendo feita em consórcio com duas empresas colombianas.