Curiosidade sobre Pedro Nava, encontrada no arquivo da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio. Fã de Charles Chaplin, o escritor colocou no manuscrito de seu livro Balão Cativo uma foto do ídolo no filme Em Busca do Ouro (1925), em que contracena com Georgia Hale.

Detalhe: as paredes do apartamento de Nava, no bairro da Glória, eram lotadas de pôsteres do ator e diretor britânico