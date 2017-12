Lupita Nyong’o– vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante – comprou os direitos do último romance de Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah.

A autora nigeriana é um sucesso entre as celebridades. No fim do ano passado, Beyoncé usou palestra da escritora em uma de suas músicas. No Brasil, o livro chega em agosto, pela Cia. das Letras.