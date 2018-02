Vistos almoçando ontem, no Due Cuochi do shopping Cidade Jardim, Zeco Auriemo, da JHSF, e o CEO da Aspen Skiing Company, Mike Kaplan.

Point de 12 entre 10 esquiadores brasileiros, será que a celebrada cidade do Colorado vai abrigar um novo hotel Fasano?

Internacionalização 2

Vale registrar que, apesar de os brasileiros não serem os maiores frequentadores estrangeiros do centro de esqui (representam apenas 5% do total), são, sim, número um quando o assunto é gasto per capita.

Na loja local da Ermenegildo Zegna, por exemplo, o turista brasileiro costuma comprar 30% de tudo que é vendido.