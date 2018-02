Pelé convidou Dado Castello Branco para visitar, essa semana, o Museu Pelé, em Santos. O ex-jogador quer que o arquiteto faça a decoração de seu escritório, montado no último andar do museu. Nome? Sala do Rei.

