Dilma optou por não liberar para evento do Lide, em Roma, dois de seus ministros: Guido Mantega e Fernando Pimentel, permitindo somente Aloizio Mercadante. Acabou enviando Pimentel depois de pedido pessoal de Luiz Furlan. O ex-ministro é presidente internacional do Grupo de Líderes Empresariais.

Mantega? Não pode arredar o pé do Brasil nem com apelo do papa.