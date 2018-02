Nesta semana, o MAM promove residência artística com o coletivo de dança holandês ISH, que tem como fundador e diretor Marcos Gerris.

Integrantes do grupo vão promover oficinas voltadas aos jovens que usam a marquise do Parque Ibirapuera para dançar. O resultado pode ser visto, nos dias 22 e 29, no parque.