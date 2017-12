Hospedada na casa de Carolina Miranda Batista, nos Jardins, Sharon Stone foi vista – anteontem à noite – jantando no Gero, onde se divertiu e bebeu até 1h da manhã.

Nem um só sinal do mal-estar que a levou a passar dois dias internada, por precaução do médico David Uip, no Hospital Sírio Libanês. Na agenda de ontem da atriz estava programado jantar no Fasano.

Ela volta hoje a Los Angeles.