Gustavo Franco, ex-BC, Luiz Sérgio Vieira, da Ernst & Young e Eduardo Loyo, do BTG, participam do debate Reinventando o Brasil. Dia 27, no Instituto Millenium.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.