Primeira Paulista Cultural reúne instituições da avenida

Os paulistanos agradecem. Marcelo Tápia, da Casa das Rosas; Flávio Pinheiro, do Instituto Moreira Salles; Juliana Sá, do Masp; Eduardo Saron, do Itaú Cultural; Angela Hirata, da Japan House e Alexandre Pflug, do Centro Cultural Fiesp – diretores de algumas das principais instituições culturais da Avenida Paulista – se reuniram para promover a primeira edição do evento Paulista Cultural.

Em parceria inédita realizam intercâmbio de atividades, hoje, durante todo o dia. Cada instituição fará sessões de cinema, exposições, shows entre outras ações na “casa”… do vizinho. A ideia foi tão popular que outros nove aparelhos culturais da avenida se juntaram na empreitada, oferecendo seu espaço.