Inspiração

Trechos do plano de governo do Major Olímpio, candidato a prefeito de SP, são mais que parecidos com os princípios do livro Liderança, de autoria do ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani.

Quais? “Prometa menos e entregue mais”, “Desenvolva e comunique crenças fortes”, entre outros. Indagado sobre o assunto, o major explica que o trecho não era parte da proposta. “São anotações minhas, mas acabaram entrando junto. Sou muito fã dele e do programa de tolerância zero”, explicou o candidato.

Se Olímpio conseguir plagiar por aqui o sucesso de Giuliani, estará perdoado.