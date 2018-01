Alunas do Dante Alighieri convidaram Adriana Carranca para falar, hoje, com crianças de famílias do programa De Braços Abertos– retiradas da Cracolândia – sobre o livro Malala, a Menina Que Queria Ir Para a Escola.

A ideia é levar o exemplo de superação da paquistanesa que enfrentou dificuldades para estudar.