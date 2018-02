Inside Africa

O esperado O Brilho do Amanhã, primeiro romance do escritor africano Ishmael Beah, sai em fevereiro no Brasil, pela Cia. das Letras. O livro conta a história de dois amigos que retornam à cidade natal, Imperi, depois da guerra civil em Serra Leoa.

Em 2007, Beah lançou Muito Longe de Casa – Memórias de um Menino-Soldado, relato sobre crianças recrutadas por grupos de extermínio antes de completarem 10 anos. O livro sairá agora, de novo, em versão de bolso.