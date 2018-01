Depois de ler as duas entrevistas aqui publicadas – uma dada pelo urbanista Cândido Malta e outra pelo secretário de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Mello Franco, Marta Suplicy, provável candidata do PMDB à Prefeitura, fica com Malta.

Segundo ela, “provoca enorme inquietação nas zonas residenciais a possibilidade de degradação pelo comércio e a ausência dos planos regionais e de bairros”.

A senadora define a proposta da atual gestão municipal como “truculenta” e vai além: “Ela dinamitará as possibilidades de uma cidade civilizada nos próximos anos”.