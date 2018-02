E o Conselho Federal de Medicina promete fazer barulho amanhã – quando divulgará estudo baseado em dados do Sistema Integrado de Administração Financeira. A pesquisa revela queapenas 8% dos R$ 47,3 bilhões gastos com investimentos pelo governo Dilma em 2013 foram para a Saúde. E, ainda, que dos R$ 9,4 bilhões disponíveis no ano passado para unidades de saúde, o governo desembolsou somente R$ 3,9 bilhões.

O documento será usado para pressionar o Congresso a aprovar projeto de iniciativa popular que chegou à Casa com 2 milhões de assinaturas e propõe investimento mínimo de 10% da receita bruta da União para a área.