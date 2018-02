Os integrantes do mercado financeiro, convidados pela Febraban, que participaram de encontro fechado, de mais de três horas, com José Serra, na sexta, saíram melhor impressionados do que entraram. De muito bom humor e surpreendentemente solto, o candidato fez exposição sobre a economia brasileira e respondeu perguntas.

E milagre: foi quase pontual.