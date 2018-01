Inhotim hoje pertence aos brasileiros

Aviso aos navegantes: há mais de um ano, Inhotim – que já era uma OSCIP – não possui mais nenhum investidor externo. Bernardo de Mello Paz, criador de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil, doou todas suas ações para a Fundação Inhotim.

Ou seja, o parque é hoje meu, seu e de todos brasileiros.

Instituto Inhotim foi

autorizado a captar

Aliás, o instituto foi autorizado a captar cerca de R$ 35 milhões via Lei Rouanet para seu planejamento anual de 2018.

A remontagem de quatro galerias temporárias, a abertura da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Inhotim para visitação, atividades, oficinas e a exibição de obras novas estão previstas no projeto.

