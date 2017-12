Inglês à italiana

Lisandro Lauretti comandará a cozinha do restaurante Jamie’s Italian – filial do grupo londrino de propriedade do popstar Jamie Oliver –, que abre em SP no segundo semestre de 2014, no Itaim. Ontem, o chef brasileiro falou à coluna. Leia também a entrevista que o Paladar fez com Jamie Oliver.

Como começou a parceria com o Jamie Oliver?

Há três anos conversei com Alex Atala sobre abrirmos uma rede de restaurantes juntos. Não deu certo. Na mesma época, ouvi falar que o Jamie Oliver estava querendo entrar no mercado brasileiro; ele adora o País. Resolvi, então, mandar um e-mail para o grupo dele. E a resposta chegou super-rápido. Fui convocado para ir a Londres conhecer os requisitos necessários para abrir uma franquia.

Quais são?

O Jamie trabalha exclusivamente com alimentos orgânicos e sustentáveis. Somos rigorosos nisso. Exemplo: só compramos peixes de pequenos pesqueiros e verduras de agricultores menores. Assim, podemos acompanhar e fiscalizar o processo. Também vetamos os transgênicos do menu.

Por que resolveram trazer a filial do Jamie’s Italian e não outro restaurante da rede?

De certa forma, é a cara do brasileiro. O País sofreu muita influência italiana.

Pretende abrir outras casas do Grupo no Brasil?

A principio, sim. Tanto em São Paulo como no Rio.

Quanto foi investido até agora?

Não falo sobre valores. Estamos fazendo tudo em moeda estrangeira e ainda não convertemos para o real. /SOFIA PATSCH