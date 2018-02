Com presença de executivos da Fifa, houve reunião – ontem pela manhã – na sede da Adidas em Herzogenaurach, Alemanha. Sobre as polêmicas camisetas produzidas pela companhia para a Copa, com claro apelo sexual.

Segundo fonte da coluna na empresa, foi lida carta curta de Joseph Blatter, exigindo a resolução do problema – que invadiu as redes sociais.