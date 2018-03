O braço brasileiro da agência Dentsu no Brasil está promovendo inflação de preços no mercado publicitário. Para que Wagner Moura estrele comercial da Toyota, ofereceu quase R$ 1 milhão ao ator. E só um pouco menos para Selton Mello, convidado a fazer dupla com Capitão Nascimento.

A Dentsu entrou no Brasil em 2004. E é, há 20 anos consecutivos, a maior agência de publicidade do mundo.