Além das forças políticas nada ocultas, Fernando Cavendish, dono da Delta, enfrenta processo judicial gigante na área pessoal.

Zé Luca Magalhães Lins – pai de uma das crianças que morreram no acidente de helicóptero em Trancoso, junto com a mulher de Cavendish – contratou os melhores advogados do País contra o empreiteiro. Se vencer, doará os recursos para instituições de caridade.