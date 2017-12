Infelicidade de uns…

A questão é política, mas empresários são pragmáticos. Essa coluna ouviu, ontem, quatro dos grandes, impactados com a força dos protestos e a fraqueza dos governos. “Quem vai querer participar de licitações – como a do metrô paulista, que se avizinha – sem saber se sua tarifa estará garantida?”, indagou um deles.

Outro contou ter mandado essa semana, para aplicação no exterior, recursos pessoais registrados. “A insegurança só cresce.” O terceiro, mais otimista, optou por olhar a metade do copo cheia. “A interlocução estava tão difícil, todo mundo achando que o Pais está uma maravilha, que certamente as coisas vão melhorar”.

O quarto? “Estou mudo”.

…alegria de outro?

Mas tem um empresário satisfeito: o dono da Condor, única empresa no Brasil que fabrica gás pimenta.

Seu estoque acabou. Novos pedidos? Só daqui a 30 dias.