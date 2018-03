Daniel Rangel, curador da mostra Palavra em Movimento, que Arnaldo Antunes abre sábado, no Centro Cultural Correios, constatou que a maior parte das 80 obras do cantor nunca foi exibida em São Paulo.

Isso inclui as grandes instalações que foram expostas na Bienal do Mercosul e a obra Paisagem, que ele criou com a mulher, Márcia Xavier.