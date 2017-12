Troca de comando da Funai nada tem a ver com Paralimpíada, diz ministro

De Nova York, Alexandre de Moraes explica que a exoneração de Artur Nobre da Funai não tem ligação com a publicação de carta de repúdio na sexta-feira, na qual se critica menção aos povos indígenas no carregamento da tocha da Paralimpíada. “Entre outras, ele não terminou um relatório que pedi logo quando entrei”, conta Moraes.

O ministro, aliás, já encaminhou a Temer há um mês – como antecipado pela coluna – o nome do indianista Noel Villas Boas para presidir a Funai.

Filho mais novo do célebre sertanista Orlando Villas Boas — um dos criadores do Parque Nacional do Xingu –, Noel, de 39 anos, tem também apoio do cacique Raoni.