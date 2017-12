Não é só no Congresso que Eduardo Cunha mantém

a pose. Ao sair esta semana do restaurante Tejo, em Brasília,

o presidente da Câmara foi hostilizado, na saída, junto com sua mulher, Claudia Cruz.

Um jovem chamou o peemedebista de “ladrão, vigarista e golpista”. Cunha, impassível, simplesmente entrou no carro e foi embora.