Sábado, na Villa dos Galpões, acontece a noite do Planeta Terra Festival. São três palcos recheados de atrações. Os destaques ficam para os escoceses do Jesus and Mary Chain, os ingleses do Bloc Party e a banda Kaiser Chiefs, que fecha a noite com estilo.

