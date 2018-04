Lembram-se da advogada Joênia Uapixana? Ano passado, ela causou sensação no Congresso, toda pintada, com cocar e badulaques, e fez a sustentação oral, no plenário do STF, pela reserva contínua em Roraima.

Pois é. A militante de cocar não ficou na tribo para ver a saída dos brancos. Foi para os Estados Unidos, onde está fazendo o seu MBA em uma universidade cara-pálida.

