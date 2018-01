Alexandre Padilha comemora. Pela primeira vez, quatro estados (São Paulo, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul) e o DF zeraram suas filas de transplante de córnea – 60% do total de cirurgias desse tipo no País.

