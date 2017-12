Depois de passar duas semanas no Kurotel de Gramado para retomar o fôlego, Sandra Werneck está à toda na montagem de documentário sobre covers de cantores como Roberto Carlos, Raul Seixas, Cazuza e Gaby Amarantos.

“Quero saber como vivem esses personagens, que decidem destituir-se de sua própria identidade para viver a vida do ídolo”, explica.

Incansável 2

A cineasta também trabalha em novo roteiro para cinema, o Amores Virtuais, composto por três histórias que se entrelaçam. Sobre isolamento, solidão e afetos na sociedade contemporânea.

E ainda fez parceria com Domingos de Oliveira, “que poderá se transformar em peça ou filme”.

Incansável 3

Sem contar que, depois de 17 anos, Sandra retomou a história do seu filme Pequeno Dicionário Amoroso. A diretora finalizou o Pequeno Dicionário 2 – a ser lançado no começo do segundo semestre.

Com os mesmos atores, Andrea Beltrão e Daniel Dantas, protagonizando o casal central da história.

