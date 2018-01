Inadimplência no CDHU diminui de 17% para 14%

Mais de 15 mil mutuários voltaram a ter nome limpo com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O valor corresponde R$ 62 milhões que, segundo Rodrigo Garcia, secretário de Habitação, entraram nos cofres da empresa. O dinheiro, diz ele, será investido na construção de novas moradias.

A pasta atribui a redução de inadimplentes — de 16,52% em outubro, para 13,71% em dezembro do ano passado — à campanha “Fique em dia com a sua casa” (iniciada em novembro), que apresenta propostas de renegociação para as dívidas habitacionais. “Eles [mutuários] garantiram o patrimônio maior da família que é a casa própria”, disse Garcia.