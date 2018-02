Conselheiros do Palmeiras ficaram irritados com visita, ontem, de Gilberto Kassab à Arena Palestra – ao lado de Paulo Nobre, presidente do clube.

Reclamam que o ex-prefeito – pré-candidato do PSD ao governo – dificultou a construção do estádio alviverde, e facilitou a do Itaquerão.

Inacabado 2

Aliás, a diretoria do Corinthians está tiririca com a Prefeitura. Motivo? As placas de rua bilíngues nas cercanias da Arena Corinthians, em que se lê… Itaquera Stadium.