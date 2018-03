Como parte das comemorações do aniversário de São Paulo, Haddad vai conceder a Oscar Niemeyer a Medalha 25 de janeiro. A homenagem, in memoriam, será pela “relevância de sua atuação na cidade, traduzida por suas marcantes obras”, diz o texto do Diário Oficial da Cidade de hoje.

A medalha será recebida por um dos familiares do arquiteto na sexta.