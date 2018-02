In fondo, è…

Ao que parece ser uma ação de marketing criativa em curso, festa movimentou a cidade de São Paulo sábado à noite, em uma casa no Morumbi. Mais de 500 pessoas foram convidadas, pelo Facebook, por Jep Gambardella (personagem central do filme A Grande Beleza). E tiveram de esperar até as 20h30 do próprio sábado para saber, via e-mail, o endereço da balada.

O anfitrião? Até ontem, ninguém batia o martelo.

…solo un trucco

As especulações começavam por Fabio Meneghini, do sorvete Diletto, passando pelos irmãos Cury (foto abaixo), da Construtora Cury, Marcelo Trevisan e Chris Mello, da Almap, chegando até o usineiro Marcelo Cury – que, há 17 anos, matou duas pessoas após briga em choperia de Ribeirão Preto.

Como ninguém assumiu a autoria do evento, a crença é de que a ação não esteja restrita somente a festa de música boa, bom mix de pessoas, serviço ruim e organização média.

O grande trunfo dos idealizadores: conseguiram o comparecimento de boa parte dos convidados, levados pela curiosidade.