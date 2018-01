Os sócios Fernando Mainardi e Maurício Bicudo deram-se conta da dificuldade de achar, em São Paulo, um cachorro quente como os que se vendem lá fora. A saída foi criar o Hot D.O.C – uma Kombi 1962 adaptada, colorida de amarelo e vermelho e com o lema da empresa, “In Dog We Trust”, e que vendia os tão procurados hot-dogs.

Com o sucesso do Food Truck, os moços montaram sua casa física, recém-inaugurada na Rua dos Pinheiros. Além do que já serviam na Kombi, decidiram adaptar pratos mais elaborados, com salsichas especiais. No criativo menu tem desde lasanha de salsicha até escolhas mais light – por exemplo, salsicha de frango com purê de batata doce.