As aposentadorias consomem gorda fatia das despesas do Estado com a segurança pública. Em 2012, São Paulo gastou R$ 14,37 bilhões – 39,87% deste total com pagamento de aposentados.

O dado será divulgado na 7ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Terça-feira, no hotel Golden Tulip, na capital paulista.