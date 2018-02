Pelo jeito, o Brasil não está mais entre as prioridades do mundo fashion internacional. A Missoni fechou sua portas no País. E a Louis Vuitton está transferindo seu escritório de São Paulo para Nova York.

E quem está por aqui pensa na sua representação como uma “vitrine” para atiçar o apetite do consumidor que viaja. Lucro, que é bom,… nada.