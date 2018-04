A propósito, a importância do vice, no Brasil, vem num crescendo desde Itamar Franco e de Sarney.

A partir da semana que vem, por exemplo, os paulistas conviverão com o vice Márcio França e, na capital, com o vice Bruno Covas. Com Temer, cabe lembrar, convive-se há quase dois anos.

