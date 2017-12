Impeachment no caminho do acordo climático

Em clima de paralisia em muitos setores do governo, a ministra Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, corrre para entregar a Dilma, nos próximos dias, o texto de ratificação, pelo Brasil, do acordo climático de Paris, ao qual o País aderiu em dezembro. A ideia é que a presidente o envie rapidamente ao Congresso, que precisa votá-lo e aprová-lo para que entre em vigor.

O Brasil vem sendo pressionado por outros governos e entidades internacionais — o que ocorre também com Estados Unidos, China, por exemplo — para que assuma logo os compromissos de redução de carbono no planeta. De outro lado, no entanto, não há garantias de que o Congresso, às voltas com o impeachment, queira cuidar rapidamente do assunto.

Para o Brasil, é importante que o acordo já esteja em vigor em novembro, quando se realiza nova cúpula climática no Marrocos.