As lágrimas do ex-ministro

José Eduardo Cardozo jura que sua emoção, no fim do discurso, ontem, não era cena. “Ninguém está representando aqui. Impossível não ficar indignado com injustiças. Não aceito que se fale do pessoal”, desabafou, referindo-se ao final da fala de Janaína Paschoal – em que ela disse defender “o Brasil dos netos de Dilma”.

Lágrimas 2

Cardozo contou à coluna que essa foi a segunda vez em que se emocionou ao defender alguém como advogado. A primeira foi, ainda recém-formado, quando ganhou causa contra a reintegração de posse em uma favela de São Paulo.