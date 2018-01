Antonio Imbassahy disse ontem a amigos que volta para a Câmara. Não quer ser ministro para compor governo. Mas fica no cargo até a convenção do PSDB, no dia 9.

Indagada, a assessoria do tucano afirmou que ele “está avaliando a situação” e que não falará sobre o assunto.

Leia mais notas na coluna:

