Imagina na Copa…

O que mais chamava a atenção dos passageiros, ontem no aeroporto internacional do Galeão, eram os funcionários das companhias aéreas se abanando com pedaços de cartolina.

Ao que parece, o ar-condicionado local também foi vítima do calorão que faz no Rio.

Imagina 2

Sabadão, turista inglês que ia de Copacabana para Botafogo dormiu no taxi depois do almoço. A corrida, que geralmente dá uns R$ 15, saiu por… R$ 50.

Imagina 3

O clima de pós-Natal chegou até a loja online da Fifa. Camisetas oficiais da Copa têm sido anunciadas em um “saldão” no site da federação.

Além de mochilas, brinquedos e itens para decoração de festas, estão disponíveis todas as variações de bolas Brazucas