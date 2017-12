Quem tem esperança de se hospedar no Fasano do Rio ou no Copacabana Palace durante o Mundial pode esquecer. Já estão lotados. Segundo Gabriela Gurgel, do Copa, o hotel, um dos oficiais da Fifa, terá movimento muito intenso a partir de janeiro.

Imagina… 2

Paula Bezerra comentou que os 83 quartos do Fasano também estão bloqueados pela Fifa. Muitos clientes têm procurado por ela – que encaminha os pedidos de reserva diretamente à entidade.