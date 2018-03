O Museu da Casa Brasileira recebe, em abril, enorme mostra de Op-Art (arte óptica), com curadoria de Denise Mattar. Idealizada por Marcelo e Rosana Cunha, Op-Art – Ilusões do Olhar marca os 10 anos da Fundação Rubem Cunha.

São mais de 200 obras, de Lygia Clark, Alexandre Wollner, Hélio Oiticica e Victor Vasarely, entre outros. No pacote, o filme The Responsive Eye, de Brian De Palma, narrativa da exposição do MoMA que lançou o movimento internacionalmente.