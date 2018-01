O pessoal do varejo está para lá de animado. Segundo dados fresquinhos do IDV, contabilizados ontem, as projeções para março são de crescimento de 5,4%; 7,6% em abril; e 6% em maio. Tudo em comparação com os mesmos meses do ano anterior.

Como explicar? Segundo Flavio Rocha, vice-presidente da instituição, essa expectativa, resultado de entrevistas mensais com 600 grandes varejistas, não estava no mapa. “Mas entrou. Acredito que a crise virá menor do que vem sendo alardeado.”