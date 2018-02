O clima de prévias eleitorais baixou no centro Axé Ilé Obá, no Jabaquara. Quem compareceu ao aniversário de Mãe Sylvia de Oxalá, sábado, participou de uma pesquisa que se estendeu pela semana. Os frequentadores escolheram, dentro do partido de sua preferência, o melhor nome para ser o candidato a prefeito de São Paulo.

O trabalho, sugerido por Eduardo Suplicy, deve ser fechado hoje. Saravá.

