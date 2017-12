Manifestantes levaram cartazes e faixas pró-Palestina, anteontem, ao show de Caetano Veloso, no Sesc Itaquera. Mas não convenceram o cantor a cancelar sua apresentação, com Gilberto Gil, dia 28 de julho, em Tel Aviv.

O Instituto de Cultura Árabe não concorda com a decisão dos artistas. Afirma que apoia o Comitê Nacional Palestino da BDS (Boycotts, Divestment and Sanctions) na ação Tropicália Não Combina com Apartheid.