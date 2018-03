Identidade paulistana

A construção da estação de metrô na rua Sergipe está deixando Carla Pernambuco preocupada. A dona do Carlota – e vizinha da obra – afirmou à coluna que mandou cartas ao governo do Estado para conhecer o projeto. “Estamos muito feliz com o metrô, mas queremos saber se a empreiteira é séria, como foi feito o seguro e quanto tempo vai levar a construção”, disse.

A chef de cozinha lamentou que as casas históricas do entorno tenham sido desapropriadas. “Sabemos que é o inevitável em uma metrópole como a nossa. Agora o Carlota será a última dessas construções que guardam uma memória da rua, vai virar uma referência.”