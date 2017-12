Ideia deluxe

Enjoou do que é seu? Pois acaba de entrar no mercado um novo site de venda de produtos de luxo seminovos. É o e-commerce Condesa, de Thaisa Almeida e Marcelo Figueiredo. “Por enquanto, recebemos produtos de amigos e conhecidos, mas a ideia é atrair o público que quer vender seus acessórios e não sabe onde”, explica Thaisa. “Antes de colocar no ar, verificamos a originalidade da peça”, continua. A partir de janeiro, a dupla pretende alugar bolsas de grife para moças que queiram usá-las em festas ou ocasiões especiais.

